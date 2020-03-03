Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,82
27,61

Во время службы на Закарпатье застрелился пограничник

3 марта, 02:44

Елена Вус

Полиция ведет досудебное расследование по статье об умышленном убийстве

В селе Деловое недалеко от границы с Румынией в Закарпатской области 1 марта обнаружили застреленным 20-летнего пограничника.

Об этом сообщает mukachevo.net.

"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца в усилении. К месту происшествия были вызваны скорая помощь и сотрудники Национальной полиции. Собственно, медики уже по прибытии констатировали смерть военнослужащего", – заявила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

Видео: UA: Закарпаття

Полиция ведет досудебное расследование по статье об умышленном убийстве, но рассматривается версия о том, что военнослужащий совершил самоубийство во время несения службы.

В рамках уголовного производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что во внеслужебное время в общежитии одной из воинских частей во Львовской области солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот коллегу. Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи.

А в одной из воинских частей, расположенных в районе Яворовского полигона Львовской области, во время занятий по изучению личного состава умер резервист. Военнослужащему неожиданно стало плохо. Медики воинской части пытались реанимировать бойца, но безрезультатно. По предварительным данным, военнослужащий умер от острой сердечной недостаточности.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
убийство самоубийство пограничник Закарпатская область

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Поваленные деревья и обесточенные села: во Львовской области свирепствует непогода (фото)
Поваленные деревья и обесточенные села: во Львовской области свирепствует непогода (фото)Запад
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирус
В Киеве у трех иностранцев подозревают коронавирусДругие новости
В Ровенской области зреет скандал из-за ДТП с бизнесменом
В Ровенской области зреет скандал из-за ДТП с бизнесменомЗапад
Поваленные деревья и сорванные крыши: что натворила непогода на Прикарпатье (фото)
Поваленные деревья и сорванные крыши: что натворила непогода на Прикарпатье (фото)Запад
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцев
На Украину обрушится снежный шторм: синоптики и спасатели предупредили украинцевУкраина
Непогода в Украине: 251 населенный пункт без света и опасность схода лавин
Непогода в Украине: 251 населенный пункт без света и опасность схода лавинУкраина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...