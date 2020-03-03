Во время службы на Закарпатье застрелился пограничник

В селе Деловое недалеко от границы с Румынией в Закарпатской области 1 марта обнаружили застреленным 20-летнего пограничника.

Об этом сообщает mukachevo.net.

"Военнослужащий 2000 года рождения находился на участке Мукачевского пограничного отряда в течение последнего месяца в усилении. К месту происшествия были вызваны скорая помощь и сотрудники Национальной полиции. Собственно, медики уже по прибытии констатировали смерть военнослужащего", – заявила пресс-секретарь Мукачевского пограничного отряда Леся Федорова.

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Полиция ведет досудебное расследование по статье об умышленном убийстве, но рассматривается версия о том, что военнослужащий совершил самоубийство во время несения службы.

В рамках уголовного производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее сообщалось, что во внеслужебное время в общежитии одной из воинских частей во Львовской области солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот коллегу. Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи.

А в одной из воинских частей, расположенных в районе Яворовского полигона Львовской области, во время занятий по изучению личного состава умер резервист. Военнослужащему неожиданно стало плохо. Медики воинской части пытались реанимировать бойца, но безрезультатно. По предварительным данным, военнослужащий умер от острой сердечной недостаточности.

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