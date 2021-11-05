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Волынская область переходит в красную зону карантина – дата и новые правила

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
5 ноября, 15:19
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В Волынской области ужесточат карантин, однако большинство ограничений будут действовать только для невакцинированных
Красная зона в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"
Красная зона в Украине. Фото: коллаж "Сегодня"

Волынская область с 8 ноября перейдет в красную зону карантина. Такое решение приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС 5 ноября из-за сложной ситуации с коронавирусом в регионе.

Об этом сообщает министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

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Немчинов напомнил, что в красной зоне действуют ряд ограничений. Однако правила не будут действовать для вакцинированных украинцев.

Правила красной зоны

В красной зоне запрещена работа кафе, ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, рынков, фитнес-центров. Также запрещаются массовые мероприятия.

Работать продолжают продуктовые магазины, АЗС, почта, банки, аптеки, ветклиники.

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Однако ограничений можно избежать. Для этого все работники и посетители учреждения должны быль полностью вакцинированы и иметь сертификат о вакцинации. Также подойдет справка с отрицательным результатом ПЦР-теста, сделанного не более 3-х дней назад.

Это правило не действует на детей – несовершеннолетним не нужно иметь сертификат, но в некоторые места без привитых родителей их не пустят.

Штрафы за нарушение карантина

При отсутствии защитной маски в общественном транспорте грозит штраф в размере от десяти до пятнадцати не облагаемых налогом минимумов доходов граждан. Таким образом, сумма штрафа за отказ носить маску составляет от 170 до 255 гривень.

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Штрафы за отсутствие документа о прививке или отрицательного теста на COVID-19 во время поездок автотранспортом между регионами будут оплачивать пассажиры.

Отсутствие документа о прививках или отрицательного теста у пассажира влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Речь идет о штрафе от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 17 тыс. до 34 тыс. грн.

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