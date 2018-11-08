Возле Львова в ДТП погибли мотоциклист и велосипедист

Мотоциклист и велосипедист погибли в четверг в результате столкновения на объездной дороге Львова, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла около 15.30 поблизости села Рясное-Русское Яворовского района. Оба участника ДТП скончались на месте происшествия от полученных травм.

Полиция устанавливает причины и обстоятельства аварии.

Ранее в центре Запорожья произошло ДТП: мотоциклист врезался в легковой автомобиль. Авария случилась 18 октября: около 17:20 на набережной, недалеко от Центрального пляжа, водитель автомобиля ВАЗ, который, по предварительным данным, двигался в сторону моста Преображенского, решил повернуть влево, а водитель мотоцикла не успел среагировать на этот маневр и врезался в легковушку сзади.

Напомним, только за первые шесть месяцев 2018 года в ДТП на украинских дорогах погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. За это время произошло более 68 тысяч аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тысяч ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.