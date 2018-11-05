В Одесской области легковушка насмерть сбила велосипедиста

В Одесской области легковой автомобиль насмерть сбил 59-летнего велосипедиста. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло 4 ноября в Раздельнянском районе области. Как выяснилось, за рулем "Opel Vectrа находился 27-летний водитель. Мужчина не выбрал безопасную скорость, и легковушка наехала на велосипедиста. В результате столкновения 59-летний водитель велосипеда от полученных травм скончался на месте.

"Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 289 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины", – отметили в полиции.

Ранее мы уже писали о том, что с 1 января по 1 октября 2018 года на автодорогах Украины произошло 108 070 аварий. По данным правоохранителей, в ДТП погибли 2266 человек, а 22 394 – получили травмы.

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.