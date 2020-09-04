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Вспышка коронавируса во Львовском горсовете: заболели более 70 человек

4 сентября, 10:22

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Большинство заразившихся уже победили болезнь

В городском совете Львова коронавирусной инфекцией заразились 75 работников. Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр города Андрей Садовый.

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"В ратуше работает 1643 человека. За все время карантина заболели 75 человек", – сообщил он.

По словам Садового, 45 из этих инфицированных выздоровели и получили отрицательные результаты ПЦР-тестирования. Еще 30 человек сейчас находятся на больничном. Мэр отметил, что заболевших в горсовете всего 1,8% от общего числа работников.

Кроме того, половина работников мэрии уже прошла тестирование на коронавирус.

"Это в первую очередь те, кто во время карантина продолжал ходить на работу, соответственно, контактировал с большим количеством людей. Также стараемся тестировать всех, у кого проявляются подозрительные симптомы", – добавил Садовый.

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Напомним, о вспышке коронавируса в горсовете Львова мы сообщали еще в августе. Тогда инфекцию подтвердили у нескольких депутатов и чиновников мэрии.

Также мы писали, что во Львовской области от коронавируса умер руководитель центра первичной медицинской помощи.

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Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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