Второй день подряд! На Закарпатье произошло землетрясение

Эпицентр находился в 12 км на восток от города Ужгород

На Закарпатье заметили землетрясение. Фото: коллаж "Сегодня"

В пятницу, 14 января, в Закарпатской области зафиксировали землетрясение. Магнитуда составила 1,3 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

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Эпицентр землетрясения находился в 12 км на восток от города Ужгород на глубине 2 км.

По классификации землетрясений, он относится к не ощутимым.

Специалисты отметили, что в течение 2020-2022 годов из района города Ужгород было зарегистрировано 6 землетрясений, наиболее мощные из которых произошли 19 и 27 апреля 2020 года с магнитудами 3,1 и 3,2 балла соответственно. Последнее землетрясение из данного региона зарегистрировано 13 января с магнитудой 1,5.

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В Ивано-Франковской области 19 декабря зафиксировали землетрясение. Эпицентр находился в районе поселка Белозорина, Надворнянского района.

Толчки зафиксировали на глубине 3 км. Землетрясение было магнитудой 2,4 по шкале Рихтера. По классификации землетрясений относится к едва ощутимым.

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