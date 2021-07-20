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Взрыв под Ровно – что говорят на азотном заводе о ЧП

20 июля 2021 19:11

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Показатели качества воздуха на текущий момент находятся в пределах допустимых норм

Предприятие работает в штатном режиме. Фото: коллаж "Сегодня"

Предприятие работает в штатном режиме. Фото: коллаж "Сегодня"

На заводе "РивнеАзот" произошла внештатная ситуация- разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В настоящее время завод продолжает работу.

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Об этом сообщили "Сегодня" в пресс-службе "РивнеАзот".

"20 июля на предприятии произошла нештатная ситуация – разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты. В результате чрезвычайной ситуации состоялся разовый выброс нитрозных газов в незначительном количестве на территории завода. Последствия чрезвычайной ситуации полностью ликвидированы собственными силами. Жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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По их словам, показатели качества воздуха на текущий момент находятся в пределах допустимых норм и "угрозы окружающей среде и населению нет". А предприятие работает в штатном режиме.

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Напомним, под Житомиром прогремел мощный взрыв на празднованиях Ивана Купала.

Кроме того, в селе Белогородка Киевской области произошел взрыв в многоэтажке. После этого начался пожар.

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