На Закарпатье мужчина обрисовал машину баллончиком и стрелял по её хозяевам

Оказалось, что мужчина был под действием наркотиков

Мужчину задержали полицейские / Коллаж "Сегодня"

В Закарпатской области парень выстрелил в мужчину из пистолета и ударил женщину за то, что они просили не обрисовывать их машину. Теперь он может лишиться свободы до 7 лет.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области.

Что случилось?

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Пара подошла к своей машине и увидела, что парень баллончиком пишет что-то на их автомобиле. Они сделали ему замечание, но он достал газовый пистолет, выстрелил в сторону мужчины и ударил женщину по лицу. Затем он сбежал, но оперативники его задержали.

У нападающего нашли 10 граммов марихуаны, 3 грамма метамфетамина и газовый пистолет. 25-летний мужчина был под действием наркотиков.

Наказание для злоумышленника

Парня задержали и отправили в изолятор. Следователи открыли производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия). Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.

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