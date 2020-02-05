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Взрыв в сельском клубе на Тернопольщине: мошенники выманили собранные на лечение детей деньги

5 февраля, 10:51

Мать пострадавшего ребенка отдала преступникам 365 тысяч гривен

Фото: ГУНП в Тернопольской области

Фото: ГУНП в Тернопольской области

В Тернопольской области женщина отдала мошенникам деньги, которые собрали на лечение пострадавших во время взрыва в сельском клубе в Угринове детей. Сумма немалая – 365 тысяч гривен.

Как рассказали в пресс-службе местной полиции, все деньги были у матери одного из пострадавших. 27 января ей позвонил незнакомец – сначала он заставил ее пополнить мобильные телефоны на 17 тысяч гривен. Позже женщина перевела остальные деньги на неизвестные электронные кошельки через терминалы.

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Как рассказал заместитель начальника ГУНП в Тернопольской области Степан Яцух, узнав о происшествии, копы сразу обратились в банки – чтобы заблокировать все счета, на которые поступали средства.

"Проведенными следственно-оперативными мероприятиями мы выяснили, что деньги пошли на электронные кошельки жителей Запорожской и Днепропетровской областей. Именно туда сразу поехали наши оперативные группы. Нам совместно со службой безопасности финучреждения удалось перехватить часть средств – это восемьдесят тысяч гривен. Их мошенники не успели снять", – сообщил он.

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Копы уже установили главаря мошенников. Этот мужчина сейчас отбывает наказание за кражи и грабежи в местах лишения свободы в Днепропетровской области. О сборе средств пострадавшим детям мужчина узнал через интернет и нашел сообщников. Им он рассказал, что выиграл большую сумму денег через одну из букмекерских компаний, но получить деньги не может, так как находится в тюрьме.

Оперативники уже общались со всеми "сообщниками" и делают все возможное, чтобы найти и вернуть оставшуюся сумму. 80 тысяч гривен вернут детям.

Напомним, в пятницу, 3 января, в помещении клуба в селе Угринов в Тернопольской области произошел взрыв. В результате инцидента госпитализировали восемь детей.

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