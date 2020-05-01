Взяли пример из Черкасс: в Мукачево открывают парки, скверы и торговые центры

В Мукачево, как и в Черкассах, решили ослабить карантинные ограничения. С 4 мая парки и торговые центры будут открыты в Мукачево.
Об этом сообщила городской совет в Facebook.
Мол, соответствующее решение принято комиссией ТЭБ и ЧС.
Торговые центры будут работать в условиях:
- использование посетителями средств защиты – респираторов или защитных масок;
- обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
- проведения дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;
- нахождение в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;
- соблюдения дистанции между посетителями не менее 1,5 метра;
- наличии дезинфекторов на входе.
Также с 4 мая разрешается посещение парков и скверов по соблюдению социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.
Напомним, что в Черкассах разрешили работу салонов красоты, спортклубов, летних площадок ресторанов, магазинов по продаже непродовольственных товаров, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.
Ноиз-за ослабления карантина в Черкассах открыли уголовное производство. В ответмэр города Анатолий Бондаренко заявил, что не собирается отступать от своего решения.
Все подробности в спецтеме Карантин в Украине
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк