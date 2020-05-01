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Взяли пример из Черкасс: в Мукачево открывают парки, скверы и торговые центры

1 мая, 21:44

Елена Кузьмич

Торговые центры будут работать при определенных условиях

В Мукачево, как и в Черкассах, решили ослабить карантинные ограничения. С 4 мая парки и торговые центры будут открыты в Мукачево.

Об этом сообщила городской совет в Facebook.

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Мол, соответствующее решение принято комиссией ТЭБ и ЧС.

Торговые центры будут работать в условиях:

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  • использование посетителями средств защиты – респираторов или защитных масок;
  • обеспечения персонала средствами защиты (очками или щитком) и перчатками;
  • проведения дезинфекции всех помещений каждые 2 часа;
  • нахождение в помещении не более одного посетителя на 10 кв. метров;
  • соблюдения дистанции между посетителями не менее 1,5 метра;
  • наличии дезинфекторов на входе.

Также с 4 мая разрешается посещение парков и скверов по соблюдению социальной дистанции и противоэпидемических мероприятий.

Напомним, что в Черкассах разрешили работу салонов красоты, спортклубов, летних площадок ресторанов, магазинов по продаже непродовольственных товаров, рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

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Ноиз-за ослабления карантина в Черкассах открыли уголовное производство. В ответмэр города Анатолий Бондаренко заявил, что не собирается отступать от своего решения.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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торговля карантин сквер парки Мукачево коронавирус

Источник: Сегодня

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