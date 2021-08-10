Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Западной Украины

"Я его туда не посылал". На Буковине маршрутчик отказался везти участника ООС

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
10 августа, 08:59
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пассажиры заступились за молодого бойца, однако такого водитель не оценил и вообще отменил следующий рейс
Водитель выгнал из маршрутки участника боевых действий. Коллаж "Сегодня"
Водитель выгнал из маршрутки участника боевых действий. Коллаж "Сегодня"

В Черновицкой области водитель пассажирского автобуса отказался бесплатно перевозить бойца Объединенных сил. Мужчина начал спорить и с другими пассажирами, которые стали на защиту военного.

Реклама

Об этом рассказала очевидица Корнелия Василаш в Facebook.

Читайте также:

Пассажиры вступились за бойца

По ее словам, автобус следовал по маршруту Горбовцы – Глубокая. В селе Стерче туда хотел сесть участник боевых действий (УБД) Игорь Бажан, который в 20 лет ушел на фронт. Однако водитель выгнал парня. Мол, в салоне уже был льготник – мужчина с инвалидностью.

Участник ООС, которого не пустили в автобус. Фото: Корнелия Василаш

Василаш вступилась за юного бойца и попросила водителя впустить парня. Другая пассажирка дала 18 гривен за проезд бойца, иначе водитель везти того не хотел.

Удостоверение парня. Фото: Корнелия Василаш
Реклама

"Этот день я запомню надолго. Никогда не могла подумать, что человеческая совесть стоит аж 18 гривен", – написала пассажирка.

Как отреагировал водитель

Когда Василаш сказала водителю, что государство гарантирует бесплатный проезд для УБД, он ответил: "Я его туда не посылал".

Автобус, в котором случился инцидент. Фото: Корнелия Василаш

В результате ссоры водитель начал выгонять и Корнелию Василаш, хотя она оплатила проезд до последней остановки.

"Я не вышла, доехала до конца и знаете, что сделал водитель: отменил обеденный рейс в село, а это и есть последний рейс и людям пришлось добираться попутным транспортом в село. По его словам, виновата все я, так как вступилась за участника АТО", – отметила она.

В каком транспорте участники боевых действий могут ездить бесплатно?

Министерство по делам ветеранов публикует такой список:

  • все виды городского пассажирского транспорта;
  • автомобильный транспорт общего пользования в сельской местности;
  • междугородний железнодорожный, водный, воздушный или автомобильный транспорт (туда и обратно 1 раз в 2 года или туда и обратно 1 раз/год с 50%-й скидкой);
  • автобусы пригородных и междугородных маршрутов, в том числе внутрирайонные, внутри- и межобластные независимо от расстояния и места проживания.
Реклама

Отметим, это уже не первый подобный случай:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Segodnya.ua в telegram-канале Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Больше новостей
В тренде
Lifestyle
Деньги
Спорт
Прямая трансляция
погода
Благоприятные и опасные дни в августе
Лунный календарь на август
Что нужно делать
курс валют
курс биткоина
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
COVID-19
Рейтинг
Самые высокооплачиваемые спортсмены на Олимпиаде-2020
1
Кевин Дюрант (баскетбол) Кевин Дюрант (баскетбол)
$75 млн
2
Наоми Осака (теннис) Наоми Осака (теннис)
$60 млн
3
Дамиан Лиллард (баскетбол) Дамиан Лиллард (баскетбол)
$40,5 млн
4
Новак Джокович (теннис) Новак Джокович (теннис)
$34,5 млн
5
Рори Макилрой (гольф) Рори Макилрой (гольф)
$32 млн
6
Девин Букер (баскетбол) Девин Букер (баскетбол)
$30,5 млн
7
Кеи Нисикори (теннис) Кеи Нисикори (теннис)
$30,5 млн
8
Крис Миддлтон (баскетбол) Крис Миддлтон (баскетбол)
$27 млн
9
Джру Холидей (баскетбол) Джру Холидей (баскетбол)
$23 млн
Смотреть весь рейтинг
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Баста дал уже второй за это лето концерт в Одессе
Быть в курсе
google news Подписаться на Google News Изменить язык на: UA
Перейти на канал logo
Наши соцсети
RSS лента

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять