Яценюк призвал правительство и Минздрав действовать немедленно: Препаратов для лечения COVID-19 в Черновцах – на несколько дней

В Черновицкой области сложилась критическая ситуация с коронавирусом COVID-19, поэтому правительство и Минздрав должны действовать немедленно. Об этом заявил лидер партии "Народный фронт", премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк.

"Препаратов, необходимых для лечения COVID-19 и сопутствующих заболеваний, в Черновцах осталось всего на несколько дней. Включая средства, без которых будет невозможно проводить тестирование людей на заболевание коронавирусом", – подчеркнул политик.

Яценюк напомнил, что прошло две недели с тех пор, как он обратился к правительству и Минздраву по неотложной помощи Черновицкой области в борьбе с COVID-19. За эти две недели в области количество инфицированных почти удвоилось – 1069 новых случаев.

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"Черновицкая область не только не стала преодолевать масштаб заболеваемости, но и укрепила свое трагическое лидерство на эпидемиологической карте Украины. Самая маленькая среди всех областей по количеству населения остается наиболее пораженным регионом", – подчеркнул лидер "Народного фронта".

В области за последние сутки – 48 новых больных, всего 2444 зарегистрированных фактов заболевания, 87 летальных случаев, отметил он.

"Если уровень смертности в Черновицкой области в пересчете на 1 тыс. населения еще две недели назад был больше, чем по Украине в 6,1 раза, то уже сегодня – в 11 раз! Если сравнивать с Киевом, то уровень смертности за две недели вырос с 3,6 до 6,9 раз", – подчеркнул Яценюк.

В то же время он подчеркнул поразительный факт: по состоянию на 12 мая с 1 млн 700 тыс. гривен, которые должны были поступить за счет государственной субвенции на доплату за март работникам КНП "Городская больница №1" в Черновцах, профинансировано лишь 100 тыс. грн: "1 млн 600 гривен сих пор не выплачены специалистам, которые стоят на передовой борьбы с коронавируса".

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Показательной, по его словам, является ситуация в Глыбокском районе Черновицкой области, наиболее пострадавшем среди других районов. В частности, без финансового обеспечения принято решение о приеме и оказании медицинской помощи Глыбокской центральной больницей жителям соседнего Герцаевского района, больным ОРЗ, вызванным коронавирусом.

Кроме того, по состоянию на 8 мая медики не получили полную зарплату за свою работу.

"По информации, предоставленной Глыбокским райсоветом, с начала эпидемии на меры по борьбе с ее распространением и последствиями выделено: из Государственного бюджета – НОЛЬ гривен, Черновицкого областного бюджета (местного) – НОЛЬ гривен, Герцаевского районного бюджета (местного) – НОЛЬ гривен, бюджетов местного самоуправления Герцаевского района (местных) – НОЛЬ гривен", – подчеркнул Яценюк.

"А теперь, самое главное! Препаратов, необходимых для лечения COVID-19 и сопутствующих заболеваний, в Черновцах осталось всего на несколько дней. Включая средства, без которых будет невозможно проводить тестирование людей на заболевание коронавирусом", – заявил лидер "Народного фронта".

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Яценюк подчеркнул: "Еще раз обращаюсь к правительству и Минздраву с требованием не делать вид будто такое положение дел в Черновицкой области является нормальным и все разрешится само собой. За этой печальной статистикой и цифрами невыплаченных средств – трагедии семей и жизни людей. Действуйте немедленно!"

Напомним, в Черновицкой области за последние сутки, 12 мая, умерли шесть больных с коронавирусом . Всего же с начала эпидемии на Буковине коронавирусом заразились 2444 человека. Вылечить от опасного недуга удалось 429 человек, еще 94 больных спасти не удалось.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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