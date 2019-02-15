За три дня на дорогах Хмельницкой области система TruCam заметила более 30 нарушений
Погрешность новой камеры – три километра
За три дня на автодороге "Стрый – Знаменка" через Хмельницкую область система TruCam зафиксировала 30 случаев превышения скорости, сообщает Патрульная полиция Хмельницкого. Всех нарушителей привлекли к административной ответственности.
"Максимальный показатель скорости движения, зафиксированный патрульными за три дня контроля, – 151 км/ч, при разрешенной скорости движения в 90 км/ч. В планах есть расширить зоны, где будет работать TruCam. Планируется также трасса Н-03. Сейчас мы работаем как в тернопольском направлении, так и в направлении Винницы. В дальнейшем граница с Черновицкой областью также будет участком, где будут измерять скорость радаром", – отмечают в патрульной полиции области.
Напомним, что за два месяца работы камер по всей Украине нарушителям выписали штрафов на сумму более четырех миллионов гривен. Всего полицейские поймали на нарушениях скоростного режима 18 тысяч водителей. Это при том, что сначала в распоряжении Нацполиции был лишь 31 прибор.
Кроме этого, мы сообщали, что недавно радаров TruCam на дорогах стало больше: новые устройства установили на Одесской трассе, Набережном шоссе в Киеве, на улицах Днепра и Харькова.
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