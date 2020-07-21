Захват заложников в центре Луцка: в полиции рассказали подробности

В захваченном автобусе находятся около 20 человек

Мужчина, который захватил автобус маршрута Берестечко-Красниловка в центре Луцка пока не выдвигает никаких требований. Об этом сайту "Сегодня" рассказали в местной полиции.

"Конкретных требований не выдвигает, известно, что он недоволен ситуацией в стране. Полиция работает над освобождением заложников", – рассказала нам спикер полиции Волынской области Ольга Бузулук.

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Также есть неофициальная, неподтвержденная информация, что общение мужчины и полицейских происходит через соцсети. Бузулук, кроме того, поддала сомнению информацию, что якобы автобус не должен был проезжать по тому маршруту, на котором произошел захват.

Напомним, сегодня утром, 21 июля, в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

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Как рассказал начальник местной полиции, незадолго до случившегося мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой, но подробностей он не уточнил. Сейчас полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ людей в центральную часть города.

Фото: МВД

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