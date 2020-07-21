В центре Луцка вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками: полиция проводит спецоперацию (фото, видео)

В центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие.

Реклама

Как сообщили в пресс-службе МВС Украины, в городе уже ввели оперативный план "Заложник", а территория центра города перекрыта для обеспечения безопасности граждан.

На месте работают все службы полиции.

Как сообщают "Волынские новости", в автобусе уже повреждены окна и очевидцы слышали выстрелы. Сейчас четких требований мужчина не выражает, его личность устанавливают. Известно, что у него есть оружие и взрывчатка. По словам копов, мужчина захватил в заложники около 20 человек.

Реклама

Как рассказал начальник местной полиции Юрий Крошко, незадолго до случившегося мужчина опубликовал в соцсетях пост с недовольством системой, но подробностей он не уточнил. Сейчас полицейские ведут переговоры и пытаются ограничить доступ людей в центральную часть города.

Фото: МВД

Напомним, не так давно во Львовской области мужчина поссорился с охранником больницы и прострелил ему ногу.

А в Новомосковске Днепропетровской области произошла драка, в ходе которой один из участников получил смертельное ранение.

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама