Запад Украины атаковала непогода: блэкаут и перевернутые столбы

Вечером в понедельник в Ивано-Франковске прошел сильный ливень с грозой.
Об этом пишет "Галицкий корреспондент".
Осадки залили несколько улиц в центре города. Пройти пешком по некоторым участкам стало невозможно, вода достигла 20-30 сантиметров. Канализации не справляются с таким напором дождя, ведь часть из них забита грязью и мусором.
Непогода атаковала и Хмельницкий, где часть горожан остались без света и воды.
Сильные порывы ветра, скорее всего, обесточили ЛЭП, – сообщает Depo.Хмельницький.
В нескольких многоэтажках после молний и грома погас свет. Электричества пытаются отремонтировать повреждения, и работы замедляет сильный дождь.
Сильный ветер повалил в городе деревья и даже столбы.
Ранее сообщалось, что ливень затопил Ужгород. Городская канализация не выдержала такого количества осадков. В городе затоплены дороги, улицы и вокзал. Даже затопило улицу позади здания Закарпатской ОГА.
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