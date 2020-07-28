Запад Украины атаковала непогода: блэкаут и перевернутые столбы

Канализация в городах не справляется с таким напором дождя

Вечером в понедельник в Ивано-Франковске прошел сильный ливень с грозой.

Реклама

Об этом пишет "Галицкий корреспондент".

Осадки залили несколько улиц в центре города. Пройти пешком по некоторым участкам стало невозможно, вода достигла 20-30 сантиметров. Канализации не справляются с таким напором дождя, ведь часть из них забита грязью и мусором.

Непогода атаковала и Хмельницкий, где часть горожан остались без света и воды.

Реклама

Сильные порывы ветра, скорее всего, обесточили ЛЭП, – сообщает Depo.Хмельницький.

В тренде Подъем танкера Delfi в Одессе: ситуацию признали ЧС местного уровня

В нескольких многоэтажках после молний и грома погас свет. Электричества пытаются отремонтировать повреждения, и работы замедляет сильный дождь.

Сильный ветер повалил в городе деревья и даже столбы.

Ранее сообщалось, что ливень затопил Ужгород. Городская канализация не выдержала такого количества осадков. В городе затоплены дороги, улицы и вокзал. Даже затопило улицу позади здания Закарпатской ОГА.

Видео: t.me/khmlv

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама