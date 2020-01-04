Заработал 9 миллионов гривен на криптовалюте: на Закарпатье поймали мошенника

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На Закарпатье полицейские задержали мошенника, который выманил у знакомых почти девять миллионов гривен.

Преступник оказался жителем села Великий Раковец Иршавского района. В пресс-службе местной полиции рассказали, что он, под предлогом купли-продажи криптовалюты, обманул доверчивых знакомых.

Схему 23-летний парень организовал еще в 2017 году. Когда потерпевшие поняли, что их обманули и никакого заработка на перепродаже биткоинов у них не будет, потребовали вернуть свои деньги. Но мошенник внезапно исчез и долгое время скрывался. На своих жертвах парень заработал 8819000 гривен.

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3 января мошенника все-таки удалось задержать. Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 630600 гривен.

Напомним, на днях в Полтавской области сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали деятельность группы мошенников, которые обманули украинцев более чем на миллион гривен.

Как ранее писал сайт "Сегодня", треть населения Украины пострадала от действий интернет-мошенников.

Также сообщалось, что мошенники выманивают персональные данные в обмен на подарки.

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