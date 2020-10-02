Зеленский прогулялся в Черновцах и послушал уличного музыканта (видео)

Президента Украины Владимира Зеленского вчера вечером, 1 октября, заметили в Черновцах. Глава государства гулял по улицам города и на одной из них заметил уличного музыканта.

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Зеленский остановился, чтобы послушать музыку. Узнав президента, парень немного засмущался, но потом продолжил играть.

Видео: "Сегодня"

Президент послушал выступление музыканта и аплодировал ему. Кроме того, Зеленский решил поблагодарить парню за игру и оставил ему деньги.

Видео: "Сегодня"

Отметим, что вчера президент прибыл в Черновицкую область с официальным визитом. Ни в Офисе президента, ни в Черновицкой ОГА пока не раскрывали детали рабочей поездки. Но ранее сообщалось, что Зеленский посетит объекты "Большого строительства".

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Напомним, не так давно Зеленского заметили в одном из магазинов детских игрушек, где он совершал покупку. Президент сделал фото с одной из сотрудниц.

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Также мы писали, что Офис Зеленского отключил комментарии в Instagram. На Банковой объяснили, почему так сделали, и где теперь украинцам писать президенту.

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