Українська
$ 28,33
33,33
  1. Новости в регионах
  2. Новости Западной Украины

Зеленский прогулялся в Черновцах и послушал уличного музыканта (видео)

2 октября, 07:33

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Игра настолько понравилась президенту, что он решил отблагодарить музыканту

Президента Украины Владимира Зеленского вчера вечером, 1 октября, заметили в Черновцах. Глава государства гулял по улицам города и на одной из них заметил уличного музыканта.

Реклама

Зеленский остановился, чтобы послушать музыку. Узнав президента, парень немного засмущался, но потом продолжил играть.

Видео: "Сегодня"

Президент послушал выступление музыканта и аплодировал ему. Кроме того, Зеленский решил поблагодарить парню за игру и оставил ему деньги.

Видео: "Сегодня"

Отметим, что вчера президент прибыл в Черновицкую область с официальным визитом. Ни в Офисе президента, ни в Черновицкой ОГА пока не раскрывали детали рабочей поездки. Но ранее сообщалось, что Зеленский посетит объекты "Большого строительства".

В тренде
В Одессе экстренно сел военно-транспортный самолет США

Напомним, не так давно Зеленского заметили в одном из магазинов детских игрушек, где он совершал покупку. Президент сделал фото с одной из сотрудниц.

Реклама

Также мы писали, что Офис Зеленского отключил комментарии в Instagram. На Банковой объяснили, почему так сделали, и где теперь украинцам писать президенту.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

видео Черновцы игра музыкант Владимир Зеленский
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Луцке обвиняемый сбежал после вынесения приговора
В Луцке обвиняемый сбежал после вынесения приговораЗапад
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложены
Wizz Air на месяц отменил десятки авиарейсов из Украины: какие направления отложеныТранспорт
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погоды
Похолодание, ливни и град: украинцев предупредили об ухудшении погодыУкраина
В Украине выпал первый снег: видео
В Украине выпал первый снег: видеоУкраина
От коронавируса умерла депутат Львовского облсовета
От коронавируса умерла депутат Львовского облсоветаЗапад
Застрелила двух дочек и покончила с собой: львовские копы расследуют трагедию
Застрелила двух дочек и покончила с собой: львовские копы расследуют трагедиюЗапад

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять