В Украине произошло землетрясение: карта

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В Закарпатской области произошло землетрясение – подземные толчки магнитудой 2,9 зафиксировали в Виноградовском районе. Об этом сообщили в Главном центре специального контроля.

Все произошло вчера, 23 января, около 23:03. Землетрясение произошло на глубине шести километров. Жители района практически не почувствовали подземные толчки, ведь его магнитуда по шкале Рихрета составила 2,9 балла.

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Ранее мы сообщали, что не так давно подо Львовом в районе села Станиславчик Бродовского района, между городами Радехов и Броды, произошло землетрясение.

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Напомним, ранее сейсмологи предупреждали, что в Украине может произойти мощное землетрясение.

Как мы писали ранее, в столице Албании Тиране, а также в портовом городе Дуррес 21 сентября произошло сильнейшее землетрясение в стране за 30 лет. По информации очевидцев, Албанию трясло недолго, около 20 секунд. В Дурресе землетрясение сильно повредило один многоквартирный дом, с шестого этажа которого пошла трещина. В результате землетрясения погибли 105 человек.

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