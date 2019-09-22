Самое масштабное землетрясние в Албании за последние 30 лет: случились сотни толчков за сутки

Жители Тираны и Дурреса провели минувшую ночь на улицах, а также в шести специально организованных центрах

/ Фото: AFP

Порядка 300 подземных толчков – 297 – зафиксированы на территории Албании за минувшие сутки, 87 из них – в ночь на воскресенье. Как сообщает северомакедонское информационное агентство МИА, первые толчки с максимальной магнитудой 5,8 были отмечены в ряде населенных пунктов страны в субботу после полудня.

Больше всего пострадали столица Албании Тирана, город Дуррес, расположенный на побережье Адриатического моря, а также населенные пункты Поградец, Фиери и ряд городов в юго-западной части Северной Македонии. Жители Тираны и Дурреса провели минувшую ночь на улицах, а также в шести специально организованных центрах. По последней информации, из-за разгула стихии пострадали в общей сложности 107 человек, 10 из которых госпитализированы. На настоящий момент сообщается о 187 поврежденных объектах городской инфраструктуры.

В ряде населенных пунктов страны было отключено электричество, отсутствовала мобильная связь. Полиция Албании приведена в полную готовность. В стране действует бесплатная горячая линия для оказания помощи пострадавшим.

По словам албанского сейсмолога Рапо Ормени, опасность сильных подземных толчков миновала, однако угроза новых землетрясений незначительной магнитуды сохранится на протяжении предстоящих недель.

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Албанский премьер-министр Эди Рама, накануне отменивший свою рабочую поездку в Нью-Йорк, в воскресенье утром созвал на экстренную встречу префектов местных общин и министров и призвал чиновников встретиться с жителями пострадавших областей. "Первое, о чем я прошу, это то, чтобы вы встретились в Дурресе с каждой пострадавшей семьей и сделали это до наступления ночи. Министры также будут привлечены к этому, ведь речь идет о психологической проблеме, преодолеть которую можно через общение", - отметил он.

Ранее президент республики Илир Мета обратился к представителям государственных структур с призывом к улучшению взаимной координации с целью предотвращения последствий катастрофы.

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"Мы должны быть бдительными, потому что мы живем в проблемном регионе. Также важно поддерживать постоянное сотрудничество с соседними странами в плане сейсмологической помощи и быть готовыми к любой ситуации. Сейчас настало время постоянно быть начеку. Важно эффективно работать со всеми государственными структурами, местными и центральными, сотрудничать с обществом", – отметил глава Албании.

Как мы писали ранее, землетрясение магнитудой 5,7 произошло на западе Турции. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 236 км к юго-востоку от города Измир. Толчки исходили с глубины 27 км. В результате землетрясения были повреждены некоторые здания. Речь идет об около 50 повреждениях. В некоторых районах провинции Денизли объявили предупреждение "не использовать электричество".

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