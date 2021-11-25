Жестоко пытали и убивали. Банда извергов орудовала во Львове (видео)

Во время одного из нападений преступников зафиксировала камера наблюдения

Вооруженные преступники во Львове нападали на жилые дома, офисы и грабили хозяев. Это страшно даже вообразить, но в поисках наживы преступники пытали их горячим утюгом. Так выбивали признание – где спрятаны деньги и драгоценности. Из-за пыток по крайней мере двое погибли. Жуткие свидетельства жертв, которым удалось выжить после издевательств душегубов, – в материале корреспондента "Сегодня" Оксаны Лабойко.

Выбивают стулом оконное стекло и забираются в дом. Во время одного из нападений преступников зафиксировала камера наблюдения. Тогда ворвались в коттедж 61-летнего бизнесмена – в Брюховичах возле Львова. Его замучили насмерть, а жену связали и избили.

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Жестоко, садисты, мне кажется, что люди даже получали наслаждение. Эта женщина два года назад тоже стала жертвой банды. Нелюди ворвались в частный дом председателя лесхоза – на окраине города Радехов.

Что произошло в Радехове

В доме находились двое маленьких детей. Их, к счастью, не трогали. А вот хозяина, его тещу и дочку связали и избили. 59-летняя хозяйка во время нападения умерла. У нее были три поломанных ребра, черепно-мозговая травма, кровотечение и инсульт.

"Они залетели около семи часов вечера на второй этаж, потому что я находилась на втором этаже. И начали сразу жестоко избивать и пытать. Начали бить в лицо, потом меня положили на пол и начали топтать ногами", – рассказывает пострадавшая.

Эта же банда причастна и к жестокому нападению в Харькове, говорят правоохранители. Там изверги пытали утюгом 56-летнюю женщину. Преступники повсюду искали деньги и драгоценности. В общей сложности награбили около 12 миллионов гривен.

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"В настоящее время мы доказали причастность указанной преступной группы к 5 разбойным нападениям. Во время двух из них потерпевшие погибли во время пыток. Три кражи, два преступления в отношении работников правоохранительных органов", – говорит руководитель управления стратегических расследований Нацполиции во Львовской области Роман Рыбицкий.

Для каждого преступления члены банды составляли сценарий. Долго выслеживали жертв. Уже известно, что работали во Львовской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Харьковской областях.

В банде было по меньшей мере шесть человек. Один сбежал за границу и объявлен в розыск, других – задержали. Это киевлянин, двое львовян, а также жители Луцка и Ровно. Впрочем, правоохранители не исключают, что могли быть и другие сообщники. Могут сесть пожизненно.

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