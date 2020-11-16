Житель Львовской области с гранатами напал на магазин (фото)

В селе Суховоля Городокского района 42-летний мужчина с боевыми гранатами напал на местный продуктовый магазин.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел в воскресенье, 15 ноября, около 16:20. В этот же день грабителя задержали в лесополосе возле села.

"Опросив потерпевшую, 37-летнюю местную жительницу, и очевидцев, правоохранители установили, что мужчина, который зашел в магазин, держал в руках предмет, похожий на гранату, и требовал у продавщицы безвозмездно отдать ему товары, а в случае отказа – угрожал взорвать помещение. Женщине удалось убежать и позвонить на оперативную линию 102. Между тем злоумышленник завладел ее сумочкой с деньгами и личными вещами и скрылся с места происшествия", — рассказали в полиции.

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Ранее судимый 42-летний житель Городокского района был в состоянии алкогольного опьянения. У него изъяли две гранаты РГД-5 и другие вещественные доказательства. Боеприпасы правоохранители направили на экспертное исследование.

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По данному факту полицейские открыли уголовное производство по статье "разбой". Мужчине грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Ранее мы сообщали, что в Харькове мужчина угрожал подорвать себя и полицейских гранатой.

Также напомним, в Киеве мужчина угрожал взорвать гранату на АЗС. Он разозлился, что ему не продали алкоголь.

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