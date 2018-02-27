Житель Волыни на глазах у ребенка избил полицейского

Сегодня, 16:47

Это первый случай в истории патрульной полиции Ковеля, когда нарушитель нанес инспектору телесные повреждения


Инцидент произошел на автозаправке. Фото: патрульная полиция

Инцидент произошел на автозаправке. Фото: патрульная полиция

Инцидент произошел на автозаправке. Фото: патрульная полиция

На заправке возле трассы Киев – Ковель – Ягодин, экипаж патрульных остановил автомобиль WV Transporter за нарушение правил дорожного движения: на переднем сиденье, рядом с водителем, сидел малолетний ребенок.

В ответ 31-летний водитель очень агрессивно отреагировал на замечание полицейских. Он отказался показывать документы, трепал за форменную одежду, употреблял нецензурную и нанес одному из инспекторов телесные повреждения в лицо.

"Поскольку на улице было холодно и необходимо было составить административные материалы, водителю предложили доставить его жену и малолетнюю дочь домой, в село Куснища. Однако тот отказался, продолжая говорить, что его с ребенком "держат на морозе", – сообщает пресс-служба патрульной полиции Волыни.

Наконец, мужчина получил от патрульных постановление за нарушение ПДД и два протокола (мелкое хулиганство и злостное неповиновение правоохранителям).

По инциденту уже открыто уголовное производство. Это первый случай со времени запуска патрульной полиции Ковеля, когда нарушитель нанес инспектору телесные повреждения и может понести за это уголовную ответственность.

Ранее во Львове бойцовский пес напал на полицейских.

А в Ивано-Франковске патрульные спасли мужчину, который пытался наложить на себя руки.

Также мы писали, что во Львове двое соседей подрались из-за коробки с наркотическими растениями. Пострадавший в драке вызвал на место событий патрульную полицию. 19-летний мужчина сообщил инспекторам, что сосед выбил ему зубы.
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Автор:

Татьяна Самотый

Источник:

"Сегодня"

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