Жители Львова зарабатывали на ретрансляции каналов страны-агрессора и террористов "ДНР"

"Умельцы" создали специальный веб-ресурс для продажи доступа к этим телеканалам

Деятельность нелегального ОТТ-провайдера, который ретранслировал запрещенные в Украине телеканалы террористической организации "ДНР" и российское ТВ, блокировали сотрудники СБУ.

"Несколько жителей Львова создали веб-ресурс, с помощью которого они продавали телевизионные приставки с заранее настроенным доступом к телеканалам террористической организации "ДНР" – "Первый республиканский" и "Оплот", а также российских каналов "Первый", "Россия 1", "НТВ" , "Крым 1", "RussiaToday", "Крым 24", "Россия 24", "ЛДПР ТВ", "Звезда" и др", – сообщают в УСБУ Львовской области.

Во время обысков в офисном помещении дельцов оперативники нашли оборудование, что подтверждает их противоправную деятельность. Открыто уголовное производство (незаконное вмешательство в работу компьютерных сетей). Следственные действия продолжаются.

Ранее в Тернополе сотрудники киберполиции разоблачили госслужащих, которые "обокрали" государство на четверть миллиона гривен.

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