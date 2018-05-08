В Госпогранслужбе Украины рассказали, сколько и чего провез российский "гумконвой" на Донбасс

Во вторник, 8 мая, Россия в одностороннем порядке осуществила пропуск очередного, 76-го так называемого гумконвоя. С 6:20 до 7:15 через российские пункты пропуска Матвеев Курган и Донецк на временно неконтролируемом участке границы в Украину проследовали две колонны в общей сложности из 41 автомобиля. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" сообщил помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По словам Слободяна, поскольку представители Международного комитета Красного креста участия в оформлении не принимали, а Россия в очередной раз грубо нарушила международное и украинское законодательство, которое регламентирует порядок направления гуманитарных грузов, представители украинской межведомственной группы осуществляли лишь визуальное наблюдение без выполнения контрольных функций.

"В результате установлено, что большинство автомобилей вроде бы провозили детское питание и медикаменты. То есть по факту при визуальном осмотре в автомобилях были видны ящики якобы с детским питанием и медикаментами, но что там на самом деле – утверждать нельзя. Таких автомобилей было 30. Вместе с тем автомобили были заполнены едва лишь наполовину. И доступа к детальному осмотру грузов в автомобилях украинским представителям не предоставили", – подчеркнул Олег Слободян, добавив, что остальные автомобили, – это 4 техпомощи, один медпомощь, один автомобиль связи, одна пожарная машина и автомобили сопровождения.

Напомним, в конце марта на оккупированный Донбасс прибыла 75-я колонна "гумконвоя" из России. Украинским пограничникам не дали проверить две колонны грузовиков.

А предыдущая, 74-я колонна "гумконвоя" зашла на оккупированный Донбасс в конце февраля 2018 года. И также украинским пограничникам не дали осуществить детальный досмотр.