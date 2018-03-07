Живопись иголкой: мастерица создала уникальную технологию вышивки

Мастерица из Хмельницкого придумала необычный способ вышивки, который она уже успела запатентовать, а за свое открытие и количество уникальных работ попала в Национальный реестр рекордов Украины.

Всего в арсенале Нины Гончарук более двухсот видов техники вышивания со всего мира – этим творчеством женщина занимается с детства. По ее словам, она неожиданно поняла, что ей стоит придумать что-то свое, уникальное.

"Моя техника называется "Живопись иголкой". Я ни из чего не беру сюжетов, я не делаю эскизов на свои вышивки, я сразу растягиваю полотно", – рассказала она.

По словам мастерицы, на создание одной картины у нее уходит от семи месяцев до года.

В своих работах она использует множество цветов, более десяти техник и нитки различных видов. В результате получается вышивка, похожая на рисунок красками, что и является уникальностью ее техники. Кроме того, вышивка получается объемной, потому что создается она в три слоя.

"Я, как художник, затушевываю первый слой каким-то цветом, используя акриловые нитки. Потом вышиваю домики или дерево, а третий этап – вышиваю шелком, и шелк дает эффект света и тени", – рассказала Нина Гончарук.

Работы мастера долгое время изучали представители национального реестра рекордов Украины, ведь подобных умельцев в стране немало, но в конце концов признали: такого количества работ с использованием различных техник больше нет.

"Мы заканчиваем сейчас международную экспертизу и может, я с удовольствием сообщу, что никто в мире не занят такой техникой, которой занимается Нина Ивановна, поэтому тот рекорд, который я вручу вам, называется "Самое большое количество картин, вышитое в технике многослойной объемной вышивки стебельным швом", это вам!" – заявил представитель национального реестра рекордов Украины Виталий Зорин.

Купить уникальные картины могут не все: сколько месяцев вышивается работа, во столько минимальных пенсий оценивает мастерица. Потому ее вышивки чаще всего дарят депутатам и президентам.

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