А Wi-Fi раздает? Одесситка заявила, что у школьников болит голова из-за учителя с прививкой

Жительница Одессы пожаловалась в соцсетях, что у ее сына якобы начинает болеть голова, когда он приближается к своей вакцинированной против COVID-19 учительнице. По ее словам, родители других детей тоже это заметили, поэтому обратилась за советом.
Своей историей она поделилась в сообществе Odessa_hello в Instagram.
Женщина утверждает, что в последнее время у ее ребенка все чаще начала болеть голова. Вскоре она узнала, что аналогичная проблема якобы есть и у одноклассников ребенка. А боли начинаются только когда они садятся на ближайшие от учительницы парты или общаются с ней.
"У знакомых мамочек аналогичная ситуация. Я подозреваю, что причина головных болей у детей – "вакцинированные" учителя", – написала она.
Реакция соцсетей
Запись женщины рассмешила читателей, поэтому в комментариях посыпались шутки об антивакцинаторах и теориях заговора.
Что пишут:
- "А Wi-Fi еще дети не ловят от учителя?";
- "Так, пойду проверю себя на блютуз, может, смогу себя использовать вместо колонки";
- "А GPS-функция есть? Я бы мужа вакцинировала и наблюдала, где передвигается";
- "Ох уж эта вакцинация… вакцинируются одни, а побочка с головой у других… я не верю, что это не прикол… неужели так все плохо?";
- "Неплохо жмыхнуло тетю";
- "Родители гонят, им самим еще надо в школе сидеть и учиться!";
- "Господи. Только не говорите ей за вышки 5G".
При этом некоторые пользователи пытались найти логическое объяснение болей у детей:
- "Может быть, учитель громко говорит, или духи у нее едкие";
- "Может, парфюм учителя детям не подходит? Сейчас столько тяжелых запахов, которые вызывают не только головную боль, но и головокружение, тошноту и т.п".
- "Краска на полах, или что-то там...обновлённое после ремонта... Если дети жалуются, ищите проблему в обновлении классного помещения…".