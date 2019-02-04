Аварии на трассе Киев – Одесса: машины остались без колес из-за ям и тумана

В Одесской области на аварийном участке дороге произошло множество аварий

ДТП на трассе Киев-Одесса. Фото: Facebook

Аварии на трассе Киев – Одесса: машины остались без колес из-за ям и тумана Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/81b/081/5c581b0819f99.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/81b/081/5c581b0819f99.jpg 2019-02-04T13:04:00+02:00 Одесса В Одесской области на аварийном участке дороге произошло множество аварий

Густой туман, накрывший Одесскую область, а также глубокие выбоины спровоцировали множество ДТП на 341-м километре трассы Киев – Одесса. Фотографии перевернутых грузовиков и автомобилей с отлетевшими колесами вызвали резонанс в сети, а журналисты "Сегодня" выяснили, в каком состоянии находится аварийный участок дороги.

На 341-м километре трассы, в районе села Новогригорьевка Беляевского района столкнулись две легковушки и грузовик. Спустя некоторое время в этот же день – два грузовых автомобиля и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Первомайск – Одесса.

"Мы влетели в эту яму в четверг. Нам повезло: колеса остались на месте, появилось лишь несколько шишек. Зато на обочине мы насчитали минимум семь автомобилей, без одного переднего колеса, а порой и двух", – рассказали водители из Одессы.

Вскоре тут зафиксировали шесть аварий с участием восьми машин, в том числе и полицейской. Очевидцы говорят, что глубина выбоин составляет 30-40 сантиметров.

"Кто еще успел, сообразил, удержал руль. Большая часть лежит либо стоит мертвым грузом: кто на боку, кто на отбойнике", – рассказала в соцсети одесситка Людмила, чей автомобиль также получил повреждения.

Отметим, что меры дня снижения аварийности участка начали принимать лишь после пятничного ДТП.

"С этого дня на указанном участке дороги выставили дополнительные наряды полиции, которые будут контролировать соблюдение водителями правил дорожного движения, скоростного режима, предупреждать об аварийно-опасных участках, а также в случае необходимости оказывать помощь", – отметили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

В областной службе автодорог заверили, что на месте уже сделали "ямочный аварийный ремонт", так что этот участок трассы вновь в проездном состоянии. Там пояснили: дорожное покрытие не выдержало частых перепадов температуры и осадков.



Вдобавок, по словам руководителя областной службы автодорог Олега Вариводы, с момента строительства на трассе не проводили ни одного нормативного текущего или капитального ремонта, за исключением участка между 402-м и 409-м километрами.

Напомним, ранее на трассе Одесса – Рени произошла авария, которая унесла жизни двух человек: 14-летней жительницы Килии и 40-летней женщины из села Дмитровка.

Кроме того, как сообщили в полиции, согласно уточненным данным, в ДТП пострадали 14 человек. Девять из них госпитализировали в медучреждения, еще пятеро обратились за медицинской помощью самостоятельно.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", – добавили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

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