Смертельное ДТП под Одессой: число погибших возросло

Число жертв ДТП на трассе Одесса - Рени возросло до двух человек

В ДТП под Одессой погибли два человека. Фото: Нацполиция

Смертельное ДТП под Одессой: число погибших возросло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/438/477/5c54384772aa3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/438/477/5c54384772aa3.png 2019-02-01T15:35:00+02:00 Одесса Число жертв ДТП на трассе Одесса - Рени возросло до двух человек

После масштабного ДТП на трассе Одесса-Рени в больнице умерла женщина 1978 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По словам главы Килийской объединенной территориальной громады Павла Бойченко, от полученных травм скончалась Унтила Майя Сидоровна 1978 года рождения, уроженка села Дмитровка Килийского района.

Таким образом, число авария унесла жизни двух человек – ранее мы сообщали, что на месте происшествия погибла 14-летняя жительница Килии Ксения Манько.

Кроме того, как сообщили в полиции, согласно уточненным данным, в ДТП пострадали 14 человек. Девять из них госпитализировали в медучреждения, еще пятеро обратились за медицинской помощью самостоятельно.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", – добавили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

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