Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,74
31,87
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Одессы

Смертельное ДТП под Одессой: число погибших возросло

Сегодня, 15:35

Число жертв ДТП на трассе Одесса - Рени возросло до двух человек

В ДТП под Одессой погибли два человека
В ДТП под Одессой погибли два человека. Фото: Нацполиция
Смертельное ДТП под Одессой: число погибших возросло //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/438/477/5c54384772aa3.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/438/477/5c54384772aa3.png Одесса Число жертв ДТП на трассе Одесса - Рени возросло до двух человек

После масштабного ДТП на трассе Одесса-Рени в больнице умерла женщина 1978 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

По словам главы Килийской объединенной территориальной громады Павла Бойченко, от полученных травм скончалась Унтила Майя Сидоровна 1978 года рождения, уроженка села Дмитровка Килийского района.

Таким образом, число авария унесла жизни двух человек – ранее мы сообщали, что на месте происшествия погибла 14-летняя жительница Килии Ксения Манько.

Кроме того, как сообщили в полиции, согласно уточненным данным, в ДТП пострадали 14 человек. Девять из них госпитализировали в медучреждения, еще пятеро обратились за медицинской помощью самостоятельно.

"По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия", – добавили в полиции.

Ранее мы писали о том, что за прошлый 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях. Кроме того, напомним, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег ДТП, одесская область, смертельное ДТП, Одесса - Рени

Вы сейчас просматриваете новость " Смертельное ДТП под Одессой: число погибших возросло". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Киеве начато уголовное производство из-за смертельного ДТП возле цирка

Сегодня, 12:04

На время следствия задержали водителя Audi

В Запорожье столкнулись две легковушки: есть погибшие и пострадавшие

Сегодня, 11:05

Тела погибших спасателям пришло доставать из искореженного автомобиля с помощью гидравлического инструмента

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Вернутся ли морозы: прогноз погоды в Украине на неделю

Сегодня, 07:22

В понедельник, 4 февраля осадки в виде дождя ожидаются только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях

Доллар в Украине дешевеет: почему это происходит и что будет в феврале

Вчера, 07:51

Эксперты считают, что в ближайшее время ниже 27 грн цена доллара не опустится

Ручная кладь в самолетах: что и где можно провозить

Вчера, 07:38

За прошлый год множество авиакомпаний существенно ужесточили правила провоза ручной клади

Украинцы не спешат узаконивать свои евробляхи: что будет дальше

31 января, 07:27

По данным ГФС, растаможено лишь 50 тысяч евроблях из почти двух миллионов