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Автомобиль разорвало на части: в Одессе в ДТП разбились два человека (видео)

14 июня 2021 9:50

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На улице Среднефонтанской авто на скорости вылетело в столб – в Сети появилось видео момента ДТП

В Одессе автомобиль на скорости врезался столб. В результате иномарку разорвало напополам, двое человек скончались на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Авария произошла около 5 утра 14 июня на улице Среднефонтанской. Водитель BMW двигался в сторону железнодорожного вокзала и не справился с управлением. Авто выехало с проезжей части и врезалось в столб.

В результате ДТП погибли водитель и пассажир.

Место ДТП. Фото: Патрульная полиция

Место ДТП. Фото: Патрульная полиция

Фото: Игорь Казанжи, "Сегодня"

Фото: Игорь Казанжи, "Сегодня"

Фото: Игорь Казанжи, "Сегодня"

Фото: Игорь Казанжи, "Сегодня"

Также в Сети опубликовали видео момента ДТП. На записи видно, как авто на скорости вылетает с дороги и разбивается на части. Очевидец комментирует, что у людей в салоне и не было шансов выжить.

Напомним, под Киевом в ДТП погиб молодой патрульный.

Кроме того, в Городке Львовской областистолкнулись автомобиль, маршрутка и скутер. 13-летний школьник скончался на месте ДТП.

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