Автомобиль разорвало на части: в Одессе в ДТП разбились два человека (видео)

В Одессе автомобиль на скорости врезался столб. В результате иномарку разорвало напополам, двое человек скончались на месте.
Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.
Авария произошла около 5 утра 14 июня на улице Среднефонтанской. Водитель BMW двигался в сторону железнодорожного вокзала и не справился с управлением. Авто выехало с проезжей части и врезалось в столб.
В результате ДТП погибли водитель и пассажир.
Место ДТП. Фото: Патрульная полиция
Фото: Игорь Казанжи, "Сегодня"
Фото: Игорь Казанжи, "Сегодня"
Также в Сети опубликовали видео момента ДТП. На записи видно, как авто на скорости вылетает с дороги и разбивается на части. Очевидец комментирует, что у людей в салоне и не было шансов выжить.
Напомним, под Киевом в ДТП погиб молодой патрульный.
Кроме того, в Городке Львовской областистолкнулись автомобиль, маршрутка и скутер. 13-летний школьник скончался на месте ДТП.