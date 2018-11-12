Батареи в центре Одессы потеплели

Центр Южной Пальмиры наконец подключили к системе теплоснабжения. В выходные тепловики запустили Одесскую ТЭЦ: она уже снабжает теплоносителем 11 школ, 10 поликлиник и три детских сада. В ближайшие дни планируют подключить еще около 60 школ, 50 медучреждений и 30 детсадов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ В Киеве опубликовали новые тарифы на отопление

Как уверяют в КП "Теплоснабжение города Одессы" (ТГО), коммунальщики "работают ударными темпами".

"Теплоноситель подан в магистрали, на бойлерные. Если какой-то дом не подключен — это дело ОСМД (и прочих управляющих компаний, которые занимаются тем или иным домом. — Авт.), — заявил директор КП "ТГО" Иван Донченко. — Теплоснабжение от себя сделало все".

Также КП сообщило о намерении поднять тарифы с 30,76 грн за "квадрат" жилплощади до 52,92 грн и с 1229,20 грн за гигакалорию до 1888,67. Однако эта цена пока не окончательная, последнее слово — за исполкомом.

Напомним, ранее в Украине стартовали проверки качества отопления. Показатели будут учитывать при формировании тарифов на теплообеспечение, которые вырастут из-за повышения цены на газ для населения.

Тем временем, в городе Смела Черкасской области в 11 школах учебный процесс был приостановлен, а детей перевели на дистанционное обучение из-за отсутствия отопления.