Беби-бум в одесском зоопарке: появились фото новорожденных животных

Все малыши сейчас находятся в общих вольерах

В одесском зоопарке у зебр, венгерских быков и зеленых мартышек появились малыши.

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Об этом сообщили на странице зверинца в Facebook.

Там рассказали, что первыми 12 сентября (в день рождения зоопарка) на свет появились малыши у зебр и венгерских быков. На следующий день родителями стала пара зеленых мартышек.

"Все малыши сейчас находятся в общих вольерах, где с интересом познают окружающий мир", – говорится в сообщении.

Также в вольеры вышли двойняшки львят, родившиеся 28 июля. В зоопарке объяснили, что мама-львица только недавно начала выводить сыновей из логова.

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Кроме того, имена всем новорожденным животным выберут во время традиционного конкурса "Дай имя малышу".

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Ранее мы сообщали, что в Киевском зоопарке родились детеныши антилоп. Животных скоро перевезут в заповедник "Аскания-Нова".

Также напомним, недавно работники киевского зоопарка сняли милое видео, на котором еноты моют лапы и едят витаминную пищу. В комментариях люди писали, что будут брать пример с енотов и благодарили работников зоопарка за возможность любоваться животными.

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