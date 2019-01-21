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Британцы проведут "апгрейд" украинских военных

Сегодня, 20:21

Учения должны подготовить бойцов к различным условиям ведения боя и приблизить подразделения к стандартам стран — членов НАТО

Фото: Pixabay
Британцы проведут "апгрейд" украинских военных //smm0.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/60d/759/5c460d759c433.jpg //smm4.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/60d/759/5c460d759c433.jpg Одесса Учения должны подготовить бойцов к различным условиям ведения боя и приблизить подразделения к стандартам стран — членов НАТО

На одном из военных полигонов Одесской области стартовали курсы подготовки украинских морских пехотинцев по программе миссии Великобритании Orbital.

В Минобороны Украины считают, что учения должны подготовить бойцов к различным условиям ведения боя и приблизить подразделения к стандартам стран — членов НАТО.

"Учения будут проходить по четырем направлениям, а именно: курс подготовки младшего сержантского состава, курс разведки, курс контрснайперской борьбы и курс ведения боевых действий в ночное время", — сообщили в оборонном ведомстве. 

Ранее мы писали, Верховная Рада может запретить гражданским носить камуфляж. Соответствующий законопроект зарегистрировала группа народных депутатов. Часто люди, которые ее одевают, не имеют никакого отношения к армии. И своими действиями порочат честь мундиров, жалуются сами военные. Ранее военные имели разве что моральное право защищать честь мундира. Теперь запрет носить форму всем желающим предлагают закрепить законодательно. Проект документа лежит в Верховной Раде.

Тем временем, вооруженные силы Швеции увеличат число призывников в армию и начнут подготовку кибербойцов. Нововведение вступит в силу с 2020 года. Пилотный проект предусматривает набор 30 солдат в кибербригаду. Их главной задачей будет защита шведских киберсистем. Обязательная военная повинность была вновь введена в Швеции с 2018 года. Число призывников должно увеличиться с четырех тысяч на настоящий момент до пяти тысяч в 2020 году.

Напомним, что СНБО утвердил основные показатели государственного оборонного заказа на 2019 год. В будущем году предполагается завершить важные разработки в области ракетного и артиллерийского вооружения — закончить испытания противокорабельной ракеты "Нептун" и направить в серию новейший ракетный комплекс "Ольха". Какое же новое оружие получит армия в 2019 году, выяснила "Сегодня".

военные, учения, морпехи

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АВТОР:

Дана Митанова

Источник:

Сегодня

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