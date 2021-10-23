Цены на жилье в Одессе: квартиры на вторичном рынке подорожали – стоимость

Пока цены в городе упали только на 4-комнатные квартиры

Риелторы проанализировали квартиры, которые выставили на продажу / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одессе цены на вторичном рынке выросли в среднем на 1,4%. Стоимость подорожала с 1017 до 1031 долларов за квадратный метр.

Об этом свидетельствуют результаты исследования вторичного рынка недвижимости Украины, проведенного Ассоциацией специалистов по недвижимости (риелторов) Украины совместно с геоинформационным порталом "Увекон".

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Цены на квартиры

1-комнатные квартиры подорожали на 1,7% (с 1031 долл/м 2 до 1048 долл/м 2 );

до 1048 долл/м ); 2-комнатные – на 1,7% (с 994 долл/м 2 до 1011 долл/м 2 );

до 1011 долл/м ); 3-комнатные – на 1% (с 1003 долл/м 2 до 1014 долл/м 2) ;

до 1014 долл/м ; 4-комнатные уменьшились в цене на 0,2% (с 1097 долл/м2 до 1094 долл/м2).

Были проанализированы 52 522 выставленных на продажу квартир – общая площадь 3 404 997 м2.

Какие частные дома в Украине резко подорожали

За последние три месяца стоимость частных домов в пригороде Киева, Харькова, Одессы, Днепра и Львова выросла на 3-5%. Наибольшее подорожание наблюдалось в сегменте домов площадью до 150 м2, расположенных на расстоянии до 20 км от города.

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"За последние три месяца на рынке частных усадеб наблюдается замедление темпов роста их стоимости. На данный момент спрос на частные дома реализован почти на 90%", - рассказал президент АСНУ Юрий Пита.

По его словам, со второй половины 2021 года заметна еще одна важная тенденция: спрос на частные дома постепенно сокращается. Так, с июля по сентябрь количество потенциальных покупателей уменьшилось на 10%.

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