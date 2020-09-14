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COVID-19 пробрался в два суда Одессы

14 сентября, 10:37

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

В помещениях судов проводят усиленную дезинфекцию

В двух судах Одессы выявили случаи инфицирования COVID-19. Так, опасную болезнь подтвердили у сотрудника Малиновского районного суда. Сейчас в здании проходит дезинфекция, чтобы суд продолжил работать в обычном режиме.

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"Для обеспечения безопасности посетителей и работников суда от распространения болезни и массового распространения вирусной инфекции, просим воздержаться от участия в судебных заседаниях, если слушания не предусматривают вашей обязательного присутствия", – добавили в пресс-службе суда.

Отметим, кто конкретно заболел не уточняется. Также в учреждении просят придерживаться масочного режима в помещениях суда.

Кроме того, COVID-19 подтвердили у сотрудника Окружного административного суда Одессы. Сейчас там устанавливают список контактных лиц заболевшего сотрудника и проводят усиленную дезинфекцию помещений суда.

В связи с этим 14 и 15 сентября заседания будут проводится без присутствия сторон. В окружном админсуде просят минимизировать визиты в суд и не приходит без крайней необходимости.

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Ранее мы сообщали, что под Киевом случай COVID-19 обнаружили в суде.

Также напомним, коронавирус пробрался в апелляционный суд в Виннице. Круг контактировавших с больным лиц уже установили.

О том, как с COVID-19 в Украине борются медики – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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Одесса суд инфекция заражение коронавирус COVID-19
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