Дешево и сердито: в одесских цехах подделывали мировые бренды (видео)

Мошенники теперь должны будут заплатить штраф, а это не менее 170 тысяч гривен

В одесских цехах мошенники поделывали мировые спортивные бренды. Теперь семь участников организованной группы будут судить. Об этом сообщается в выпуске "Сегодня".

Мошенники три года штамповали одежду, копировавшую известные марки и продавали ее на вещевом рынке в Одессе. Они использовали известные товарные знаки на почти три миллиона гривен, сообщают в областной прокуратуре.

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При обыске у "бизнесменов" конфисковали вещи, ткань, фурнитуру, клише с товарными знаками и станки. За липовые лейблы подсудимые могут заплатить штраф, а это не менее 170 тысяч гривен.

В Одессе подделывали туалетную бумагу известной марки

В Одессе компания "Елизавета-ОД" упаковывала туалетную бумагу "Опухоф" собственного производства в обертку, похожую на обертку известной туалетной бумаги "Обухов", которую производит Киевский картонно-бумажный комбинат.

В действиях компании есть нарушения, которые им рекомендовали прекратить.

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