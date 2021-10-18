Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Когда включат отопление? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🍴 Голодовка Саакашвили Решения СНБО Решения СНБО
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

До +17 градусов и солнечно. Синоптики порадовали прогнозом в Одессе

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная Редактор раздела Украина
18 октября, 07:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Синоптики Укргидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Одессе на 18 октября – что изменится
Посреди осени в Украину заглянет тепло и солнце. Коллаж "Сегодня"
Посреди осени в Украину заглянет тепло и солнце. Коллаж "Сегодня"

В Одессе и области в понедельник, 18 октября, синоптики прогнозируют относительно теплую и сухую погоду.

Об этом сообщили в Укргидрометценте.

Реклама

По данным синоптиков, сегодня температура воздуха в области составит 14-17 градусов тепла. В Одессе будет 14-16 градусов. При этом ночью ожидаются заморозки до 9 градусов ниже нуля.

Кроме того, в Одесской области будет сухо с переменной облачностью, ветер северно-западный, 5-10 м/с.

Погода в Одессе 18 октября. Карта Укргидрометцентра

Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

Реклама

По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

Читайте также:

  • Украине нужно готовиться к природным катастрофам . В ближайшие годы в стране будет меняться климат.
  • В 2050 году степная зона Украины может полностью превратиться в пустыню , похожую на Олешковские пески в Херсонской области. В стране станет меньше плодородного украинского чернозема.

Реклама

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал
Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция
Тест на Покров
Как хорошо вы знаете казацкие фамилии?
Проверь себя
Дневник независимости 🇺🇦

17 октября 1991. Постанвлением Кабмина был создан совместный украинско-немецкий консорциум "Чернобыльгабекинтербуд"

Погрузиться в тот день
Короновирус за неделю

85 081

заболело за неделю в Украине

-6%

Вакцинация
По состоянию на 17 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
6 490 162
Люди, которые получили минимум одну дозу
7 956 093
Всего введенных доз 14 446 255
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
11
29:3
29
2
Шахтер
11
29:6
26
3
Ворскла
11
21:8
24
4
Днепр-1
11
16:12
22
5
Заря
11
23:15
20
6
Александрия
11
11:9
18
7
Десна
11
13:16
17
8
Металлист 1925
11
11:14
16
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
10
7:16
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Минай
10
6:12
7
14
Львов
11
7:19
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
11
13:27
4
Показать больше
Воскресенье, 17 октября
0:0
Видео О матче
1:2
Видео О матче
Понедельник, 18 октября
19:30
Смотри на:
ЗАПРАВКИ
Топливо Сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,60
30,50
30,00
29,00
17,67
31,08
29,85
27,95
18,33
32,18
31,98
30,59
18,59
32,99
31,14
28,68
18,09
35,09
31,60
28,50
18,28
35,38
32,56
30,75
18,34
35,50
32,56
31,35
18,97
35,50
32,56
31,35
18,98
35,97
32,56
33,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня
$

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.34

Российский рубль (₽)

0.3666

Евро (€)

30.45

МЕГЕПОЛИСЫ
ТОП-5 богатых городов
Токио, Япония
Токио, Япония
Нью-Йорк, США
Нью-Йорк, США
Лос-Анджелес, США
Лос-Анджелес, США
Сеул, Южная Корея
Сеул, Южная Корея
Лондон, Великобритания
Лондон, Великобритания
1/2

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
SHOW MUST GO ON

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Ким Кардашьян для Balenciaga
Осень в большом городе
Главные ивенты октября
Спланировать досуг
Благоприятные и опасные дни в октябре
Лунный календарь
Как Луна влияет на нашу жизнь
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять