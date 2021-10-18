До +17 градусов и солнечно. Синоптики порадовали прогнозом в Одессе

Синоптики Укргидрометцентра опубликовали прогноз погоды в Одессе на 18 октября – что изменится

Посреди осени в Украину заглянет тепло и солнце. Коллаж "Сегодня"

В Одессе и области в понедельник, 18 октября, синоптики прогнозируют относительно теплую и сухую погоду.

Об этом сообщили в Укргидрометценте.

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По данным синоптиков, сегодня температура воздуха в области составит 14-17 градусов тепла. В Одессе будет 14-16 градусов. При этом ночью ожидаются заморозки до 9 градусов ниже нуля.

Кроме того, в Одесской области будет сухо с переменной облачностью, ветер северно-западный, 5-10 м/с.

Погода в Одессе 18 октября. Карта Укргидрометцентра

Аномально холодный сентябрь

Метеорологическая осень пришла в Киев лишь во второй половине сентября. Несмотря на то, что сентябрь – осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве лишь 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже +15 градусов.

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По данным наблюдений метеостанции обсерватории, среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила +13,6 градуса, что ниже климатической нормы 1991-2020 годов на 1,3 градуса.

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