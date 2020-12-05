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Драки и увечья: "Слуга народа" Диденко со скандалом возглавил Одесский облсовет

5 декабря, 11:30

Ольга Литвин Ольга Литвин

Сессия запомнится драками, крушением мебели, выбитым женским плечом и ушибленным правозащитником

В Одесском облсовете до полпятого утра продолжалась скандальная сессия, во время которой председателем стал "слуга народа" Григорий Диденко, а его первым заместителем избрали главу одесской "Батькивщины" Олега Радковского.

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Об этом сообщает сайт Думской.

Кандидатуры одобрялись посредством поднятия рук, поскольку сломали электронную систему для голосования.

Не обошлось без драк, крушения мебели и травм. Об этом сообщает сайт нацполиции.

Одна из депутатов пожаловалась на травму плеча, которую получила в толкотне от полицейского. Заявления в правоохранительные органы пока не подавала.

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Повреждения получил и полицейский. У него ссадины и ушибы, понадобилась помощь медиков. Открыто дело за нападение на копа при исполнении.

В общем, избрали только часть членов и глав комиссий — вероятно, из-за усталости к избранию других замов так и не приступили.

Напомним, в Центризбирком поступило постановление Верховной Рады о досрочном прекращении полномочий нардепа Зиновия Андрийовича, победившего 25 октября на выборах мэра Надвирной в Ивано-Франковской области, по личному заявлению.

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Одесса драка председатель облсовет
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