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Эпоха коронавируса: в супермаркетах Одессы появились "маскоматы" (фото)

16 апреля, 15:36

Тина Наринецкая

Одна маска в этих аппаратах стоит 20 гривен

В Одессе медицинские маскии перчатки теперь можно купить в специальных аппаратах. Их начали устанавливать в городских супермаркетах, сообщает "Думская".

В этих "маскоматах" одна пара перчаток стоит 20 гривен. Маски продают по той же цене. Но в части магазинов маски можно купить только в комплекте из двух единиц – стоят они 40 гривен. Пока что эти аппараты принимают только наличные.

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Отметим, что автоматы по продаже защитных медицинских масок появились и торговых центрах столицы. "Маскоматы" уже пользуются большой популярностью у покупателей. Рядом с автоматом поставили и емкость с антисептиком для дезинфекции рук.

Видео: Александр Марущак

Напомним, в Украине 6 апреля вступили в силу новые карантинные ограничения. Украинцам запретили находиться в общественных местах без масок или респираторов и собираться в группы более чем по два человека. А вот людям старше 60 лет и вовсе сказали сидеть дома.

Как соблюдают правила Минздрава в украинских супермаркетах – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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