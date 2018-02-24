Футбольные фанаты устроили дебош в поезде Львов – Одесса

В состоянии алкогольного опьянения мужчины нецензурно ругались в адрес других пассажиров, нарушали их покой и общественный порядок

В пассажирском поезде Львов-Одесса трое нетрезвых мужчин нарушали общественный порядок и нецензурно выражались в адрес других пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Как говорится в сообщении, в субботу 24 февраля на спецлинию "102" поступило сообщение о том, что в поезде несколько человек ведут себя агрессивно.

"Выездом следственно-оперативной группы Приморского отдела полиции установлено, что правонарушители – болельщики одной из футбольных команд, которые приехали в Одессу на матч. В состоянии алкогольного опьянения мужчины нецензурно ругались в адрес других пассажиров, нарушали их покой и общественный порядок", – сообщили правоохранители.

Относительно хулиганов составлены протоколы по ч.1 ст.173 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

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