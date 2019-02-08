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"Голливудское" ДТП в Одесской области: машина бандитов разбилась на гололеде

Сегодня, 13:09

Разбойники уходили с места преступления и разбились на гололеде

"Голливудское" ДТП в Одесской области: машина бандитов разбилась на гололеде Одесса Разбойники уходили с места преступления и разбились на гололеде

В Одесской области на обледенелой трассе в Белгород-Днестровском районе произошло ДТП с автомобилем, в котором находились трое разбойников, ехавших с места преступления. В аварии один из них погиб, еще двое получили ранения.

Как сообщил заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин, сообщение о разбойном нападении на частный дом копы получили в ночь на 7 февраля – трое преступников в масках спилили металлическую решетку, сломали окно и проникли в здание.

В доме они сковали наручниками хозяев, мужчину и женщину 1961 года рождения, и под пытками заставили рассказать о ценностях, которые были в доме. Добычей нападавших стали 12 тысяч долларов США, 30 тысяч гривен и ювелирные украшения.

Через некоторое время машина разбойников попала в ДТП на обледенелой трассе Одесса – Киев. В ходе осмотра машины полицейские обнаружили похищенные деньги и ювелирные украшения.

Напомним, ранее в Патрульной полиции сообщили, что в Киеве произошел всплеск бандитизма. За сутки происходит более 200 преступлений. Наиболее распространены кражи и разбойные нападения.

Кроме того, мы писали об разбойном нападении на женщину. Нападение произошло в тот момент, когда киевлянка садилась в машину с покупками. Преступник, угрожая ножом, отобрал у женщины более 4000 гривен.

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Тег ДТП, разбой, Аброськин, смертельное ДТП

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