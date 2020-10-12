Хотел сделать селфи на крыше поезда: в Одессе парня ударило током

В Одессе 18-летнего парня ударило электрическим током на крыше товарного поезда, куда он забрался, чтобы сделать селфи.
Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел на железнодорожной станции "Одесса-Западная". Парня доставили в медицинское учреждение с термическими ожогами всего тела. Состояние пострадавшего тяжелое, врачи борются за его жизнь.
Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.
Ранее мы сообщали, что под Киевом подростка-экстремала ударило током. Мальчик получил ожоги 60 процентов тела и попал в реанимацию.
Также напомним, во Львове парень выбрался на вагон товарного поезда с зерном, который стоял на путях сортировочного парка, и погиб от удара током.
Через сутки после трагической гибели юноши копы смогли установить его личность – погибшим оказался 15-летний житель Каменка-Бугского района, который учился в одном из колледжей Львова.
Кроме того, в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, и получил удар током.
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