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Хотел сделать селфи на крыше поезда: в Одессе парня ударило током

12 октября, 09:21

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Сейчас врачи борются за его жизнь

В Одессе 18-летнего парня ударило электрическим током на крыше товарного поезда, куда он забрался, чтобы сделать селфи.

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Как рассказали в пресс-службе ГУНП, инцидент произошел на железнодорожной станции "Одесса-Западная". Парня доставили в медицинское учреждение с термическими ожогами всего тела. Состояние пострадавшего тяжелое, врачи борются за его жизнь.

Сейчас правоохранители устанавливают полные обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.

Ранее мы сообщали, что под Киевом подростка-экстремала ударило током. Мальчик получил ожоги 60 процентов тела и попал в реанимацию.

Также напомним, во Львове парень выбрался на вагон товарного поезда с зерном, который стоял на путях сортировочного парка, и погиб от удара током.

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Через сутки после трагической гибели юноши копы смогли установить его личность – погибшим оказался 15-летний житель Каменка-Бугского района, который учился в одном из колледжей Львова.

Кроме того, в Кропивницком 14-летний парень взобрался на крышу поезда, чтобы сделать фото, и получил удар током.

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Одесса поезда полиция парень удар током селфи
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