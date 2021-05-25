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Из 62 выжили меньше половины. В одесской квартире котят морили голодом (видео)

25 мая, 12:39

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Живодерам за жестокое обращение с животными грозит от пяти до восьми лет лишения свободы – подробности ЧП

В одесской квартире котят, которых отдавали хозяевам для дальнейшей продажи на рынке, морили голодом и не давали им воду, в результате чего из 62 животных умерло больше половины.

Как сообщает корреспондент "Сегодня" Соломяная Ольга, погибшие животные были разбросаны по всей квартире – в клетках, лотках и на полу.

Видео: Сегодня

Хозяева дома планировали продать их на местном рынке. Живых котят забрали волонтеры и отвезли к ветеринарам. Там их накормили и выходили.

Ранее мы сообщали, что в Киеве кошку и котят выбросили из окна высотки. ЧП произошло в высотном доме по улице Бальзака.

Также напомним, в Полтавской области мужчина издевался над кошкой. Он обматывал ее веревкой и подвешивал из окна.

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