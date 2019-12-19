Избили и заставили раздеться: в Одесской области лицеистов подозревают в насилии над ребенком

Мать обратилась в полицию только на третий день, когда сын не пошел в школу

Фото: brjunetka.ru

В Одесской области двух 16-летних подростков подозревают в пытках малолетнего парня. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в области.

О происшествии в полицию сообщила мать пострадавшего. Она обратилась только спустя три дня после инцидента. Ее сын отказался посещать учебное заведение из-за стыда перед знакомыми. Проверяя обращение, полицейские обнаружили видео, которое распространялось в социальных сетях. Они установили лиц, причастных к совершению указанного уголовного преступления. Злоумышленниками оказались двое 16-летних учеников профессионального лицея, один из которых уже является фигурантом двух уголовных производств по фактам кражи и грабежа.

Установлено, что событие произошло в квартире одного из лицеистов. Правонарушители в присутствии еще четырех несовершеннолетних свидетелей избили 11-летнего мальчика и под угрозой применения физического насилия заставили полностью раздеться и трогать себя за интимные места. За непослушание ребенка били. Свои противоправные действия подростки снимали на мобильный телефон.

Указанное событие квалифицировано правоохранителями как истязание. Решается вопрос о сообщении правонарушителям о подозрении. Нарушителям грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Напомним, в Киеве две учащиеся школы №211, которая находится на Оболони, жестоко избили школьницу. Соответствующее видео сначала на своей странице в соцсетях разместила одна из нападавших школьниц, но потом заблокировала свою страницу.

Кстати, 18 декабря Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно противодействия буллингу (травле)" (№ 8584). За соответствующий законопроект проголосовало 228 народных депутатов.

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