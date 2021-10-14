Как празднуют День защитников и защитниц в Одессе – фото

С 2014 года в Украине начали отмечать праздник, посвященный защитникам страны

Празднование Дня защитников и защитниц Украины в Одессе / Коллаж "Сегодня"

Сегодня, 14 октября, в Одессе по случаю Дня защитников и защитниц Украинысостоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко в одноименном парке.

Об этот пишет горсовет Одессы.

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Также в честь воинов, отдавших свою жизнь за независимость и целостность Украины, состоялся молебен.

В мероприятиях памяти приняли участие ветераны АТО, руководители города и области, городских районных администраций, депутаты, представители структурных подразделений одесской мэрии, а также различных родов войск Вооруженных сил Украины, ведомственных и силовых структур, общественность.

День защитников и защитниц Украины в Одессе. Фото с сайта горсовет Одессы

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День защитников и защитниц Украины в Одессе. Фото с сайта горсовет Одессы

День защитников и защитниц Украины в Одессе. Фото с сайта горсовет Одессы

День защитников и защитниц Украины в Одессе. Фото с сайта горсовет Одессы

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День защитников и защитниц Украины в Одессе. Фото с сайта горсовет Одессы

День защитников и защитниц Украины: история праздника

С 2014 года в Украине, согласно президентскому указу, начал отмечаться праздник, посвященный защитникам страны.

В целях декоммунизации и отказа от советских праздников он был перенесен с 23 февраля. И вместо Дня защитника Отечества получил новое название – День защитника Украины. На следующий год, в марте 2015-го, день официально стал выходным .

Спустя 7 лет, летом 2021 года, этот праздник переименован в День защитников и защитниц Украины с целью чествования большого числа женщин, которые служат на благо независимости и территориальной целостности Украины наравне с мужчинами.

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