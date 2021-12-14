Количество больных растет: в Украине одна область может вернуться в красную зону

Несмотря на снижение количества больных в Украине, в области не сворачивают COVID-койки

В области до сих пор реанимационные койки загружены на 100%/Коллаж: "Сегодня"

Одесская область снова может вернуться в красную зону из-за роста количества инфицированных коронавирусом. Сейчас в регионе следят за динамикой распространения COVID-19.

Об этом информирует местное издание "Думская".

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Детали

Как отметил главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, в Украине уже пятую неделю подряд падает количество заражений COVID-19. В то же время в Одесской области до сих пор не сворачивают дополнительные кровати, а помощь пациентам оказывают в 28 лечебных учреждениях.

Заполненность коек

Директор департамента здравоохранения Одесской обладминистрации Наталья Одарий-Захарьева отметила, что в области реанимационные койки заполнены на 100%.

"Но в целом эпидемическая ситуация в Украине на праздники должна быть стабильной", — подчеркнул главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров.

Новые правила карантина

Посещать общественные заведения на "желтом" уровне эпидопасности могут только те, кто получил одну дозу прививки против COVID-19 и имеет соответствующий документ – желтый COVID-сертификат или справку формы 063/о.

Для обслуживания посетителей и клиентов работникам ресторанов, гостиниц и спортзалов нужно иметь по крайней мере одну прививку против COVID-19.

Для посещения общественных заведений можно использовать и отрицательный тест, действующий 72 часа, или альтернативный документ – COVID-сертификат о выздоровлении.

Общественные заведения не смогут обслуживать клиентов, а также допускать к работе тех, кто не имеет одного из перечисленных документов.

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