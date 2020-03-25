Вернулся из США: что известно о первом инфицированном COVID-19 в Одесской области

Вирус обнаружили у 24-летнего украинца, который вернулся из США

Коронавирус в Одесской области обнаружили у 24-летнего мужчины, который вернулся из Соединенных Штатов: после прибытия у него взяли анализ и отправили на самоизоляцию, а когда инфекцию подтвердили, оказалось, что парень назвал медикам несуществующий адрес.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах, молодого человека разыскали и выяснили, что, вернувшись в Украину, больной не остался на самоизоляции и контактировал с большим количеством людей.

Также стало известно, что в Одесской области с подозрением на коронавирус госпитализировали прокурора – мужчина вернулся из-за границы и почувствовал недомогание.

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Его доставили в инфекционное отделение. Среди симптомов заболевания у него – только повышенная температура, сообщают "Українські новини".

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Напомним, по состоянию на 7 часов утра 25 марта на территории Украины, согласно данным Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, было зафиксировано 113 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса в 13 областях и г. Киеве, а именно: в Черновицкой – 38 (1 умер), Киевской – 22, Ивано-Франковской – 5 (1 умер), Тернопольской – 4, Днепропетровской – 2, Житомирской – 2 (1 умер), Запорожской – 2, Львовской – 2, Волынской – 1, Донецкой – 1, Луганской – 1, Одесской – 1, Черкасской – 1 и в Киеве – 31. Выписан после лечения 1 человек (Черновицкая область).

Тем временем в регионы привезли тесты на коронавирус и спецзащиту для врачей. Подробнее – смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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