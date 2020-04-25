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Коронавирус в Подольске: умерший семейный врач заразил 32 коллег

25 апреля, 23:37

Елена Вус

В городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом

В Одесской области по состоянию на вечер 25 апреля лабораторно подтверждены 219 случаев COVID-19, в том числе установлено, что умерший семейный врач Подольской больницы заразил по меньшей мере 32 медработников.

Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.

"Только что пришли результаты ПЦР-тестов медработников из Подольска, в котором из-за эпидемической ситуации было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных результата на тесты у медработников Подольской больницы", – отметил Куцый.

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По данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины.

Глава ОГА уточнил, что "по состоянию на 19 час. 30 мин. только в городе Подольск зафиксировано 88 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Сейчас ожидают окончательных результатов ПЦР-тестирования медработников городской больницы".

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Из-за сложившейся ситуации в Подольске, Куцый экстренно созвал заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будут приняты неотложные меры по противодействию распространения СOVID-19.

Напомним, ранее в одесской мэрии рассказали подробности о мужчине с коронавирусом, умершем в Одессе. У него были тяжелые сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность.

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Также мы писали, что в городе Подольск в Одесской области похоронили умершего от коронавирусной инфекции COVID-19 семейного врача Виктора Галиченко.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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больницы врачи одесская область семейный врач заражение коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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