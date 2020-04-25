Коронавирус в Подольске: умерший семейный врач заразил 32 коллег

В Одесской области по состоянию на вечер 25 апреля лабораторно подтверждены 219 случаев COVID-19, в том числе установлено, что умерший семейный врач Подольской больницы заразил по меньшей мере 32 медработников.
Об этом сообщает председатель Одесской облгосадминистрации Максим Куцый на своей странице в Facebook.
"Только что пришли результаты ПЦР-тестов медработников из Подольска, в котором из-за эпидемической ситуации было решено усилить карантин и протестировать ПЦР-методом всех медработников. Результаты неутешительны. 32 положительных результата на тесты у медработников Подольской больницы", – отметил Куцый.
По данным эпидемиологов, они были в контакте с больным коронавирусом врачом семейной медицины.
Из-за сложившейся ситуации в Подольске, Куцый экстренно созвал заседание областной комиссии по ТЭБ и ЧС, на котором будут приняты неотложные меры по противодействию распространения СOVID-19.
Напомним, ранее в одесской мэрии рассказали подробности о мужчине с коронавирусом, умершем в Одессе. У него были тяжелые сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность.
Также мы писали, что в городе Подольск в Одесской области похоронили умершего от коронавирусной инфекции COVID-19 семейного врача Виктора Галиченко.
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