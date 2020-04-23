Первая смерть от коронавируса в Одессе: что известно о погибшем

У первого умершего от коронавирусной инфекции в Одессе мужчины были тяжелые сопутствующие заболевания: сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца и сердечная недостаточность. Об этом сообщили в местной мэрии.
Лечили инфицированного в городской клинической больнице №10. Туда мужчину 1963 года рождения привезли еще 30 марта. Тогда у него диагностировали двустороннюю пневмонию, а сопутствующие заболевания только усложняли ситуацию. Пациенту в приемном отделении больницы провели экспресс-тест на COVID-19, но его результат отрицательный.
ПЦР-тест у него взяли только 9 апреля, когда в больнице обследовали всех больных с пневмониями. Состояние пациента только ухудшалось, и 21 апреля медики провели повторный анализ. Умер мужчина утром 22 апреля от острой сердечной недостаточности и отека легких.
Коронавирус у пациента подтвердили уже после смерти, в 19:00. В больнице его лечили в отдельной палате.
"У лечащего врача ПЦР-тест отрицательный. Весь персонал отделения, в котором находился пациент, соблюдал противоэпидемические мероприятия, использовал средства индивидуальной защиты", – добавили в мэрии.
Отметим, что на данный момент в Одесской области вирус унес жизни трех людей. Первые двое умерших были жителями Подольска.
Напомним, в Украине продолжается расти число инфицированных COVID-19. На данный момент в стране вирус подтвердили у 7170 человек.
Также мы писали, что карантин в Украине продлили до 11 мая.
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