В Одесской области умер семейный врач с коронавирусом

Жизнь 60-летнего медика пытались спасти с помощью искусственной вентиляции легких

В Одесской области умер 60-летний семейный врач, у которого был диагностирован коронавирус.

Об этом сообщил глава областной государственной администрации Максим Куцый в Facebook.

По данным главы ОГА, 60-летний мужчина из Подольска был госпитализирован 17 апреля в состоянии средней тяжести. Кроме того, у него были сопутствующие хронические заболевания.

Утром 19 апреля его состояние ухудшилось настолько, что медикам пришлось подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких, однако спасти жизнь пациента врачам не удалось.

Стоит отметить, что по состоянию на вечер 19 апреля в Украине было зафиксировано 5449 случаев коронавируса. С начала распространения заболевания в стране обнаружили инфекцию у 1031 медицинского работника. Смотрите подробнее карту заболевших по регионам.

В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов объяснил, почему в Украине резко увеличилось число зараженных. В последние дни в Украине увеличивалось число инфицированных ежедневно на 400-500 человек.

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